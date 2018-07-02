Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Что будет с ценою на газ: Премьер-министр озвучил прогноз
Что будет с ценою на газ: Премьер-министр озвучил прогноз
Новости: ГП "Антонов" надеется выпустить 10 самолетов за 5 лет
ГП "Антонов" надеется выпустить 10 самолетов за 5 лет
Новости: Бондаренко: Я соскучился по соревнованиям
Бондаренко: Я соскучился по соревнованиям
Новости: Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
X

Швеция начала с 1 июля председательство в Совбезе ООН

Заседание СБ ООН
14:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Швеция с 1 июля будет выполнять в июле обязанности председателя Совета Безопасности, председательство страны закончится 1 августа.

Швеция с 1 июля взяла на себя месячное ротационное председательство в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте МИД Швеции.

"В июле 2018 года Швеция будет во второй раз выполнять обязанности председателя Совета Безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Швеция возьмет на себя ответственность за повестку дня СБ ООН и будет продолжать помогать данному органу выполнять свою основную функцию в рамках Устава Организации Объединенных Наций - поддержание международного мира и безопасности.

Председательство Швеции в СБ ООН закончится 1 августа.

Австрия вступила в права председателя Совета ЕС

Как известно, в состав Совета входят 15 стран-членов - 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены Совбеза - Китай, США, Франция, Россия и Великобритания - имеют право ветировать любые резолюции, кроме процедурных.

Украина была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 годах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Обязанности, Председатель Совета Безопасности, Председательство, СБ ООН, Швеция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы интеграции в ЕС и НАТО Меркель признала, что кризис беженцев может привести к расколу ЕС Миграционный вопрос: Зеегофер подал в отставку

Последние новости

Польшу подозревают в нарушении прав человека В Киевской области чиновник "погорел" на крупной взятке Как выглядят потомки великих людей прошлого (Фото)
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
Новости сегодня
15:33 На Филиппинах снайпер застрелил мэра города Танаван
15:32 Свитолина – Мария: прогноз букмекеров на матч Уимблдона
15:22 Парубий рассказал о "более легком пути" для принятия правки в закон об Антикорсуде
15:22 Британские актриса и режиссер создали еще одну семейную пару
15:12 В Херсоне на судостроительном заводе горит корабль
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину вылетел первый самолет с туристами, застрявшими в аэропорту Туниса
Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами
Новости: Геращенко опубликовала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев
Стали известны имена россиян, которых хотят обменять
Новости: Путин и Трамп будут беседовать с глазу на глаз
Путин и Трамп будут беседовать с глазу на глаз
Новости: Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Добавить комментарий
0