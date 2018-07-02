Швеция начала с 1 июля председательство в Совбезе ООН

Швеция с 1 июля взяла на себя месячное ротационное председательство в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте МИД Швеции.

"В июле 2018 года Швеция будет во второй раз выполнять обязанности председателя Совета Безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Швеция возьмет на себя ответственность за повестку дня СБ ООН и будет продолжать помогать данному органу выполнять свою основную функцию в рамках Устава Организации Объединенных Наций - поддержание международного мира и безопасности.

Председательство Швеции в СБ ООН закончится 1 августа.

Как известно, в состав Совета входят 15 стран-членов - 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены Совбеза - Китай, США, Франция, Россия и Великобритания - имеют право ветировать любые резолюции, кроме процедурных.

Украина была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 годах.