Босния и Герцеговина стала ближе к вступлению в ВТО

Босния и Герцеговина договорилась с Украиной и США о присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом заявил министр внешней торговли и экономических отношений БиГ Мирко Шарович, пишет Radio Slobodna Evropa.

"Двусторонние соглашения с этими двумя странами должны быть подписаны в конце июля текущего года в Женеве, так что Россия остается единственной страной, с которой мы еще не завершили переговоры", - отметил Шарович, выразив надежду, что процесс вступления в ВТО завершится уже в этом году.

Суть проблемы завершения переговоров с Российской Федерацией заключается в соперничестве в области торговых отношений России с ЕС.

Процесс вступления Боснии и Герцеговины в ВТО начался еще в 1999 году, тогда страна получила статус наблюдателя. Из всех бывших югославских республик только Босния и Герцеговина и Сербия не являются членами Всемирной организации торговли.

В начале этого года Россия объявила, что может выйти из ВТО из-за того, что Евросоюз потребовал от Москвы 1,39 миллиарда евро пени в год из-за ограничения импорта свинины в нарушение норм ВТО.