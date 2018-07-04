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Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
00:27 Сегодня Телеграф
Новости мира: Глава МВД Италии демонстративно поплавал в бассейне конфискованной у мафии виллы.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини демонстративно поплавал в бассейне на тосканской вилле, которая была конфискована у одного из боссов мафии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.
Сальвини проплыл круг в бассейне и за этим наблюдали журналисты. Таким образом, по его словам, он демонстрирует приоритетность борьбы с мафией на своем посту.
"Мы должны оставить этих господ в нижнем белье", - сказал он.
Сальвини выступает за упорядочение процедур конфискации, чтобы объекты можно было быстро преобразовывать для других целей.
Telegraf.com.ua