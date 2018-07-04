Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина передала в суд списки иностранцев, воюющих на Донбассе на стороне РФ
Украина передала в суд списки иностранцев, воюющих на Донбассе на стороне РФ
Новости: Бабченко предлагает обменять себя на всех политзаключенных в РФ
Бабченко предлагает обменять себя на всех политзаключенных в РФ
Новости: Англия по пенальти обыграла Колумбию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Англия пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Прически 2018: лунный календарь стрижек и окрашивания на июль
Прически 2018: лунный календарь стрижек и окрашивания на июль
X

Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)

Маттео Сальвини
00:27 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава МВД Италии демонстративно поплавал в бассейне конфискованной у мафии виллы.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини демонстративно поплавал в бассейне на тосканской вилле, которая была конфискована у одного из боссов мафии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Сальвини проплыл круг в бассейне и за этим наблюдали журналисты. Таким образом, по его словам, он демонстрирует приоритетность борьбы с мафией на своем посту.

"Мы должны оставить этих господ в нижнем белье", - сказал он.

Сальвини выступает за упорядочение процедур конфискации, чтобы объекты можно было быстро преобразовывать для других целей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Италия, Маттео Сальвини, Мафия, Тоскана.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Из-за наводнения в Румынии погибли 3 человека Беларусь обеспокоена военными силами США в Польше В Бельгии задержали дипломата из Ирана

Последние новости

Забавные и смешные картинки и приколы, от которых ты будешь в восторге На территории Мариупольского меткомбината обнаружен снаряд Лидер атаки "Лестера" продолжит карьеру в "Ман Сити"
Сегодня читают
01 Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
02 "Реал" готов отпустить Роналду в "Ювентус": названа цена
03 Колумбия - Англия 1:1 (3:4 по пенальти)
04 Экс-форвард киевского "Динамо" стал одноклубником Милевского
05 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
Новости сегодня
00:57 Пожилые мужчины, которые находятся в прекрасной форме (Фото)
00:38 Ликвидация Верховного суда Украины: Ни один из судей не уволился
00:28 Первые леди "ада": самые красивые жены мировых диктаторов (Фото)
00:20 Засуха в Ирландии: Власти Дублина ввели ограничение на использование воды
00:15 В Одесской области засняли смерч (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Финляндия выделит 6 млн евро для реформирования украинских школ
Финляндия выделит 6 млн евро для украинских школ
Новости: В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов
В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов
Новости: Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Новости: Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Добавить комментарий
0