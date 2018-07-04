Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини демонстративно поплавал в бассейне на тосканской вилле, которая была конфискована у одного из боссов мафии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Сальвини проплыл круг в бассейне и за этим наблюдали журналисты. Таким образом, по его словам, он демонстрирует приоритетность борьбы с мафией на своем посту.

"Мы должны оставить этих господ в нижнем белье", - сказал он.

Сальвини выступает за упорядочение процедур конфискации, чтобы объекты можно было быстро преобразовывать для других целей.