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Хельсинки будет протестовать во время встречи Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин
16:08 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки пройдет на фоне протестов в поддержку Сенцова, осуждения пошлин Трампа и аннексии Крыма.

В день встречи президентов США и России 16 июля в Хельсинки пройдет несколько акций протеста. Известно о подготовке четырех демонстраций.

Об этом передает Yle.

Одну из акций проведут несколько десятков членов молодежного крыла правящей партии "Национальная коалиция". В ходе нее будут осуждать обоих президентов: Путина за оккупацию Крыма, Трампа - через дополнительные пошлины, наложенные на ЕС.

"Мы не возражаем против встречи президентов, но мы считаем, что задача гражданского общества состоит в том, чтобы поднимать вопросы, которые главы государств, возможно, не смогут обсуждать так же на дипломатическом уровне", - пояснил председатель молодежного крыла "Национальной коалиции" Хенрик Вуорнос.

Готовится также акция протеста Stop Putin ("Остановите Путина"). К ней, вероятно, присоединятся те, кто поддерживает международную акцию #SaveOlegSentsov ("Спасите Олега Сенцова").

Сообщество Helsinki for Human Rights ("Хельсинки за права человека") также объявило акцию протеста против политики Трампа и Путина.

После того как будет объявлено место саммита, полиция подтвердит места проведения протестных акций.

Пограничная служба Финляндии готовится к временному возвращению на границах проверок лиц, прибывающих из Шенгенской зоны, в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США.

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Новости мира, Владимир Путин, Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп, РФ, США, Хельсинки.
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