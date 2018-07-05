Макрон назвал причину миграционного кризиса в Европе

Причиной миграционного кризиса в Европе являются кризисные положения в африканских странах, которые заставляют население, утратившее веру в будущее, в первую очередь молодежь, искать лучшую судьбу. Об этом президент Франции сказал в интервью France24.

"Давайте посмотрим внимательно на эту тему миграции. Как раз бедные не покидают свою страну, сегодня через Ливию бегут представители среднего класса стран с развивающейся экономикой", - сказал Макрон, указывая на опасные средиземноморские маршруты из Африки в Европу.

"Откуда приходит подавляющее большинство тех, кто преодолевает морской путь после месяцев, годов блужданий, лишений? Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гвинея. Являются ли эти страны менее успешными, чем десять лет назад? Нет. Следовательно, это молодежь, которая не верит, что в своих странах есть надежда на улучшение", - отметил Макрон.

По его словам, ситуация в странах Африки, миграция людей в поисках лучшей судьбы, - эта проблема "погрузила Европу в моральный и политический кризис, и она исходит из африканского кризиса".

По оценке французского президента, миграция есть и останется "одной из наибольших политических проблем сегодня и в ближайшие годы, потому что она не остановится".

Как известно, вчера канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о намерении внести 500 млн евро в Африканский трастовый фонд, задачей которого является борьба с причинами миграции. Она также подчеркнула необходимость юридически обоснованных путей решения кризиса беженцев усилиями всех стран ЕС.