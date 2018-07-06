В парламенте Британии помощник Siri прервал выступление министра (Видео)

Во время выступления британского министра обороны Гэвина Уильямсона в парламенте произошел конфуз. Голосовой помощник Siri перебил министра, в то время когда он говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. Посреди его выступления помощник начал выдавать информацию по запросу "Сирия". "Я нашел кое-что в интернете по запросу "Сирия": Демократические силы Сирии поддерживают...", - перебил Уильямсона голос со смартфона. Министр не растерялся и шутливо прокомментировал ситуацию. "Творится что-то странное... Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой мобильный телефон", - сказал министр.