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Разведка Британии готовится к атаке со стороны РФ после завершения ЧМ

Разведка Британии готовится к атаке со стороны РФ после завершения ЧМ
14:51 Сегодня Телеграф

Новости мира: Разведка Британии узнала о подготовке атаки со стороны РФ после завершения ЧМ.

Британские разведывательные агентства готовятся на случай, если Россия начнет новую атаку на Великобританию, как только президент Владимир Путин завершит проведение чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

По словам источника в службе безопасности, есть разведывательная информация об угрозе еще одного покушения на убийство или кибератаки на часть критической национальной инфраструктуры, такой как энергетический или водный объект. "Это серьезно", - сказал источник.

Источники в правительстве не предоставили конкретной разведывательной информации, но заявили, что существует повышенная опасность возможности того, что Британия снова станет мишенью одного из видов оружия нетрадиционной войны Владимира Путина.

"Существует, безусловно, осознание перспективы нападения со стороны враждебных государств, в частности России", - отметил собеседник.

Высокопоставленный военный чиновник сказал изданию, что, по его мнению, Москва может пойти на действия против Лондона еще до окончания чемпионата мира 15 июля.

4 июля британская полиция заявила об отравлении под Солсбери двух человек нервным агентом "Новичок" - тем же типом вещества, которым в марте отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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Новости мира, Великобритания, Информационная война, Кибератака, Россия.
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