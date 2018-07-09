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"Новичок" в Эймсбери: В британской больнице скончалась отравленная женщина

Эймсбери
04:42 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери британка скончалась.

Британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице, сообщает "Скай-ньюс".

По информации телеканала, полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

Как сообщалось, от вещества также пострадал британский мужчина. Он, как и его спутница, был доставлен в больницу Солсбери, где и находится в настоящее время.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери.

Следователи считают, что ранее в июле в Эймсбери двое британцев также отравились "Новичком".

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Новости мира, Великобритания, Новичок, Отравление, Эймсбери.
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