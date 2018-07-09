Французская юстиция удержала с партии Ле Пен $2 млн

Французская юстиция распорядилась, в рамках расследования работы помощников депутатов Европарламента, удержать два миллиона евро государственных дотаций предназначенных партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт").

Об этом стало известно журналистам, передает RFI.

"Партия "Национальное объединение" должна была получить эти деньги 9 июля в соответствии с законом о финансировании политических организаций Франции. Решение об удержании государственной дотации связано с подозрениями Европарламента, который обвиняет возглавляемую Марин Ле Пен партию в создании мошеннической схемы: с помощью денег Европарламента она оплачивала деятельность членов своей партии", - сообщили СМИ.

Как известно, Европарламент оценивает общий ущерб от создания фиктивных мест помощников евродепутатов в 7 миллионов евро, и предъявил обвинения определенному числу должностных лиц, в число которых входят Марин Ле Пен, Бруно Голниш, Луи Алиот, а также партии "Национальное объединение" в качестве юридического лица.

В тоже время, Марин Ле Пен назвала решение парижского суда "политическим убийством".

"Конфискуя наши государственные дотации без суда в рамках псевдо-дела о помощниках, расследующие дело судьи применяют к нам смертную казнь в качестве меры предосторожности", — написала глава партии "Национальное объединение" в своем Твиттере.

Государственная дотация является основным источником финансирования партии. Отказ в дотации означает, что уже в августе партия окажется не в состоянии платить по счетам. "Они запрограммировали нашу смерть", — заявил депутат от партии "Национальное объединение" Себастьян Шену.

У "Национального объединения" есть десять дней, чтобы подать апелляцию. В целом расследование о создании фиктивных рабочих мест помощников депутатов Европарламента касается семнадцати представителей бывшего "Нацфронта", являющихся или являвшихся в прошлом евродепутатами. В пятницу второй номер партии Бруно Голниш заявил, что ему предъявлены обвинения в "нарушении доверия" в контексте расследования, которое охватывает период с 2005 по 2015 год.