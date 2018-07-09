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Сегодня состоится инаугурация Эрдогана в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
07:37 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник принесет присягу и вновь вступит в должность президента Турции.

Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 по местному времени. Затем Р.Т.Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония, посвященная изменению устройства власти в стране - переходу от парламентской формы правления к президентской.

Кроме того в понедельник будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.

Одно и то же лицо, согласно изменениям в конституции Турции, сможет занимать пост президента не более двух раз. Однако, если парламент страны в период второго срока главы государства примет решение о проведении досрочных выборов, действующий президент сможет выдвинуть свою кандидатуру еще раз.

По данным турецкого Центризбиркома, в поддержку Р.Т.Эрдогана - кандидата от "Народного альянса", который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией националистического действия (MHP) - проголосовало более 26, 3 млн (52,59%) избирателей.

Кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже получил 30,64% голосов, лидер "Хорошей партии" Мераль Акшенер - 7,29% голосов, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ - 8,40% голосов, председатель "Партии счастья" Темель Карамоллаоглу - 0,89% голосов, лидер партии "Родина" Догу Перинчек - 0,20% голосов.

Кроме того, Партия справедливости и развития с 42,56% голосов избирателей получила 295 мандатов в парламенте, Республиканская народная партия - 146 мандатов, Демократическая партия народов (HDP) - 67 мест, Партия националистического действия (MHP) - 49 мандатов, Хорошая партия - 43 мандата.

Ожидается, что в понедельник после утверждения нового состава кабинета министров, будет отменен режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки государственного переворота.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране. В результате беспорядков в ночь с 15 на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.

Власти Турции подозревают в подготовке переворота оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.

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Новости мира, Инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана, Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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