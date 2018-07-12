"Понятия не имею, что он говорит, но звучит потрясающе": Трамп о речи Макрона

Во время встречи французского президента Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе, последний заявил, что не понимает о чем говорит его французский коллега.

Дональд Трамп рассказал об успешном сотрудничестве двух президентов и поблагодарил Макрона, после чего французский президент выступил с речью на родном для него языке.

В свою очередь президент США заявил, что понятия не имеет, о чем говорил его коллега, "но звучало потрясающе".

Макрон посмеялся над ситуацией и пояснил на английском, что сказал по сути тоже самое, что и Трамп, а также напомнил, что в прошлом году президент США с женой присутствовали на Дне взятия Бастилии в Париже.