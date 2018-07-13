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Полиция Британии нашла в Эймсбери бутылочку с "Новичком"

Эймсбери
20:51 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Сейчас проводится расследование, чтобы установить, не то ли самое это вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте.

Британские полицейские нашли бутылочку с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в доме Чарли Роули, который находится в больнице, после отравления в городе Эймсбери.

Как сообщает издание SkyNews со ссылкой на Скотланд-Ярд, тесты подтвердили, что вещество в бутылке именно "Новичок".

"Это явно значительный прогресс. Тем не менее, мы не можем гарантировать, что больше не осталось вещества, и кордоны вокруг места события останутся в течение некоторого времени", - рассказал глава полиции Великобритании по борьбе с терроризмом Нил Баса.

Как сообщалось ранее, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули.

9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в себя.

По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская полиция занимается расследованием инцидента.

Как и в случае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.

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Новости мира, Великобритания, Новичок, Скотланд-Ярд, Эймсбери.
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