В Турции отменят чрезвычайное положение, введенное 2 года назад
Новости мира: Советник президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что 18 июля в стране отменят чрезвычайное положение, введенное два года назад.
Чрезвычайное положение, введенное в Турции два года назад после попытки переворота, будет отменено 18 июля. Об этом заявил советник президента Турции Ибрагим Калин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.
"Если столкнемся с экстраординарной угрозой, то чрезвычайное положение может быть объявлено снова" - сказал он.
По данным ООН, более 160 тысяч человек были задержаны после неудачного государственного переворота в Турции, столько же государственных служащих уволили с работы. Были закрыты десятки средств массовой информации, задержаны журналисты и активисты.
Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.
Впервые за два года: в Турции готовятся отменить режим ЧП
Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлен максимум на шесть месяцев. В апреле его продолжили уже в седьмой раз.