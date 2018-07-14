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В Турции отменят чрезвычайное положение, введенное 2 года назад

В Турции отменят чрезвычайное положение, введенное 2 года назад
15:52 Сегодня Телеграф

Новости мира: Советник президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что 18 июля в стране отменят чрезвычайное положение, введенное два года назад.

Чрезвычайное положение, введенное в Турции два года назад после попытки переворота, будет отменено 18 июля. Об этом заявил советник президента Турции Ибрагим Калин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

"Если столкнемся с экстраординарной угрозой, то чрезвычайное положение может быть объявлено снова" - сказал он.

По данным ООН, более 160 тысяч человек были задержаны после неудачного государственного переворота в Турции, столько же государственных служащих уволили с работы. Были закрыты десятки средств массовой информации, задержаны журналисты и активисты.

Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.

Впервые за два года: в Турции готовятся отменить режим ЧП

Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлен максимум на шесть месяцев. В апреле его продолжили уже в седьмой раз.

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Новости мира, Ибрагим Калин, Отмена, Советник президента Турции, Турция, ЧП.
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