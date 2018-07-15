Глава МИД Германии предостерег Трампа перед встречей с Путиным

Глава немецкого МИД Гайко Маас предостерегает президента США Дональда Трампа, что односторонние соглашения с российским президентом Владимиром Путиным в конечном итоге навредят США. Об этом сообщает DW.

"Односторонние соглашения во вред собственным партнерам в конечном итоге навредят и США", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 15 июля.

В то же время Маас отметил, что в целом он приветствует встречу Трампа и Путина. По его словам, власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией. "Если эта встреча даст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - подчеркнул Маас.

Раньше канцлер Германии Ангела Меркель также выразила надежду, что стороны в ходе переговоров затронут вопрос ядерного разоружения. "Для всех было бы хорошим знаком, если бы переговоры возобновились", - сказала она.

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июля в Хельсинки. Они планируют обсудить непростые отношения между двумя государствами и пакет вопросов национальной безопасности. Раньше советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что одной из тем на встрече Трампа с Путиным может стать возможное возвращение России в Большую восьмерку. Также президенты могут обсудить вмешательство РФ в выборы в США и ситуацию в Сирии и Украине.