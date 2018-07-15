Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Автокефалия является одним из столпов мировой геополитики
Порошенко: Автокефалия является одним из столпов мировой геополитики
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что хотят предложить на переговорах по транзиту газа
"Нафтогаз" рассказал, что предложит на переговорах с ЕС и РФ
Новости: Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)
Яркая победа Пакьяо над Матиссе (Фото)
Новости: Летние книги об истории настоящего и прошлого
Летние книги об истории настоящего и прошлого
X

Глава МИД Германии предостерег Трампа перед встречей с Путиным

Гайко Маас
11:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что в целом приветствует встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Глава немецкого МИД Гайко Маас предостерегает президента США Дональда Трампа, что односторонние соглашения с российским президентом Владимиром Путиным в конечном итоге навредят США. Об этом сообщает DW.

"Односторонние соглашения во вред собственным партнерам в конечном итоге навредят и США", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 15 июля.

В то же время Маас отметил, что в целом он приветствует встречу Трампа и Путина. По его словам, власти Германии всегда говорили, что следует интенсивнее выстраивать диалог с Россией. "Если эта встреча даст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - подчеркнул Маас.

Раньше канцлер Германии Ангела Меркель также выразила надежду, что стороны в ходе переговоров затронут вопрос ядерного разоружения. "Для всех было бы хорошим знаком, если бы переговоры возобновились", - сказала она.

Трамп заявил, что намерен бороться за пост президента США в 2020 году

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июля в Хельсинки. Они планируют обсудить непростые отношения между двумя государствами и пакет вопросов национальной безопасности. Раньше советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что одной из тем на встрече Трампа с Путиным может стать возможное возвращение России в Большую восьмерку. Также президенты могут обсудить вмешательство РФ в выборы в США и ситуацию в Сирии и Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Владимир Путин, Встреча, Гайко Маас, глава МИД Германии, Дональд Трамп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Конте просит ЕС принять 450 спасенных накануне мигрантов В Турции отменят чрезвычайное положение, введенное 2 года назад Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа

Последние новости

Известный певец женился на модели Алене Гавриловой Спортивные красотки: в Киеве велопарадом проехали более 500 девушек (Фото) Лучшие бомбардиры ЧМ-2018 накануне финала
Сегодня читают
01 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
02 Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины
03 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
04 Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака
05 Денисовой прислали письмо из РФ о состоянии здоровья Сенцова
Новости сегодня
13:31 На Закарпатье сотрудники ГПСУ со стрельбой задержали 3 нелегалов
13:24 Зена уже не та: поклонники шокированы внешним видом Люси Лоулесс
13:23 Слова Пакьяо после победы над Матиссе
13:21 Премьер Гаити ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на бензин
13:09 В Луганске горняков вытащили из обесточенной шахты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Зубко сетует, что на подготовку к зиме на местах тратится слишком мало средств
Зубко рассказал о подготовке к отопительному сезону
Новости: Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Добавить комментарий
0