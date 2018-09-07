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В ЕС утвердили новые правила для туристов

Париж
07:30 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Евросоюзе одобрили платную авторизацию для туристов.

Совет Европы на заседании принял постановление о создании Европейской системы информации о путешествии и авторизации (ETIAS).

Об этом сообщает пресс-служба совета. Предполагается, что система ETIAS будет запущена уже к 2021 году. Система предназначена для проведения предварительных проверок лиц, которые собираются въехать на территорию Евросоюза, и при этом имеющих гражданство стран, не нуждающихся в визах, передает ZN.ua.

Авторизация, объясняют авторы проекта, будет проходить в режиме онлайн, стоить семь евро и действовать три года. Главная задача системы - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию.

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Новости мира, ETIAS, Евросоюз, ЕС, Туристы, Шенген.
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