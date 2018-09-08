День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Выбросы с "Титана": На Херсонщине 23 человека обратились за медпомощью
Выбросы с "Титана": На Херсонщине 23 человека обратились за медпомощью
Новости: Вмешательства в выборы: В Дании обеспокоились "российской угрозой"
Вмешательства в выборы: В Дании обеспокоились "российской угрозой"
Новости: Англия 1:1 Испания: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Англия 1:1 Испания: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета
M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета
X

Возле берегов Британии запустили крупнейшую плавучую ветряную электростанцию

Ветряная электростанция Ørsted
21:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Великобритании запустили крупнейшую в мире плавучую электростанцию.

В Ирландском море в 19 км от берегов Великобритании запустили крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию. Об этом сообщает 112 со ссылкой на официальный сайт датской компании Ørsted, которая занималась запуском.

Станция состоит из 87 ветрогенераторов и обладает мощностью в 659 мегаватт. Отмечается, что этой мощности достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией почти 600 тысяч британских домов.

Как сообщают создатели, общая площадь станции составляет примерно 20 тысяч футбольных полей (около 145 квадратных километров, - ред.).

Первая в мире плавучая электростанция заработала в октябре прошлого года в 25 километрах от берегов Шотландии. Электростанция Hywind мощностью 30 МВт используется для подачи энергии в город Питерхед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Возобновляемая энергетика, Дания, Электростанция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Звезды Голливуда призвали Кремль освободить Сенцова Польская киноакадемия: Решение Валенсы заставит РФ пересмотреть дело Сенцова The Telegraph: Найден ключ к расследованию "дела Скрипалей"

Последние новости

Тина Кароль представила в Instagram отрывок своей новой песни Трое украинцев выступят за сборную Европы на Континентальном Кубке ИААФ Необычный дизайн экологического дома под геокуполом (Фото)
Сегодня читают
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 "Больше всего приглянулись замены": Франков о матче Чехия - Украина
03 Гороскоп на сегодня, 8 сентября: все знаки Зодиака
04 Лебедев - Алтункая. Видео боя
05 "Ответные действия": РПЦ угрожает разорвать отношения с Константинополем
Новости сегодня
22:12 Порошенко заявил, что повышение "минималки" снизит количество эмигрантов
22:10 Netflix снимет 3 сезон "Последнего кандидата"
22:07 На олимпийской базе "Конча Заспа" открыли новый зал реабилитации после травм
22:00 На Полтавщине задержан прокурор
21:58 Астрономы обнаружили кольцо из галактик
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь