Возле берегов Британии запустили крупнейшую плавучую ветряную электростанцию

В Ирландском море в 19 км от берегов Великобритании запустили крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию. Об этом сообщает 112 со ссылкой на официальный сайт датской компании Ørsted, которая занималась запуском.

Станция состоит из 87 ветрогенераторов и обладает мощностью в 659 мегаватт. Отмечается, что этой мощности достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией почти 600 тысяч британских домов.

Как сообщают создатели, общая площадь станции составляет примерно 20 тысяч футбольных полей (около 145 квадратных километров, - ред.).

Первая в мире плавучая электростанция заработала в октябре прошлого года в 25 километрах от берегов Шотландии. Электростанция Hywind мощностью 30 МВт используется для подачи энергии в город Питерхед.