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Еврокомиссия предложила отказаться от сезонного перевода часов

Жан-Клод Юнкер
18:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выдвинул в среду в ходе своего обращения к Европарламенту предложение по отказу от сезонного перевода часов.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о недовольстве граждан ЕС сезонной сменой времени два раза в год.

"Комиссия предлагает сегодня изменить это. Смена времени должна быть отменена", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в среду с докладом о состоянии Евросоюза на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, государства-члены ЕС, опираясь на принцип субсидиарности, должны сами решить, по какому времени им жить - летнему или зимнему.

"Я надеюсь, что парламент (Европейский - ИФ) и Совет (ЕС - ИФ) будут того же мнения и найдут решение, соответствующее нашему внутреннему рынку. Время торопит", - отметил глава Еврокомиссии.

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Как сообщалось, в феврале нынешнего года депутаты Европарламента призвали к детализированному анализу действующей системы полугодового сезонного изменения времени и пересмотру, если это необходимо, нынешних правил.

"Гражданские инициативы показали, что общественность обеспокоена переносом часа, отмечающим начало и конец летнего времени (последние выходные марта и октября). Многочисленные исследования (. . .) указали на наличие негативных последствий для здоровья людей", - отмечалось в резолюции Европарламента.

Парламентарии рекомендовали Еврокомиссии провести полную оценку директивы ЕС, касающейся летнего времени, и, если необходимо, дать предложения по ее пересмотру.

Европейская комиссия организовала по этому вопросу общественные консультации с гражданами ЕС. Как объявил в конце августа официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, в ходе этих консультаций о возможной отмене изменений сезонного времени было получено 4,6 млн ответов.

"Это самое большое число ответов, когда-либо полученных на общественных консультациях, проводившихся комиссией", - сказал пресс-секретарь.

В опубликованном по этому случаю пресс-релизе сообщалось, что по итогам консультаций "Еврокомиссия представит предложение Европейскому парламенту и Совету ЕС с целью изменить нынешние распоряжения, касающиеся переноса времени".

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Новости мира, Еврокомиссия, ЕК, Жан-Клод Юнкер, Перевод времени, Сезонный перевод времени.
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