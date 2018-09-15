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Дело Скрипалей: по номеру Петрова ответила приемная Минобороны

Александр Петров и Руслан Боширов
17:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Журналисты ABC News и Independent позвонили по телефонному номеру Александру Петрову по данным документов ФМС.

Журналистам ABC News и Independent, позвонившим по телефонному номеру из документов ФМС на Александра Петрова, ответили, что это номер Минобороны РФ.

Об этом оба корреспондента сообщили в Twitter, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Медузу".

Московский корреспондент ABC News Патрик Ривел написал, что позвонил по номеру телефону, который, как писала "Новая газета", может принадлежать Министерству обороны РФ.

"Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - отметил он.

В свою очередь московский корреспондент Independent Оливер Кэрролл сообщил, что позвонил по тому же номеру, и человек, взявший трубку, подтвердил, что это номер приемной Минобороны.

Однако после вопроса, работал ли у них Петров, собеседник повесил трубку, рассказал Кэрролл.

Ранее британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.

14 сентября в совместном расследовании The Insider с исследовательским центром The Bellingcat говорилось, что расследователям удалось получить справку из Федеральной миграционной службы на подозреваемого Александра Петрова.

Расследователи Bellingcat заявили, что подтвердили связь подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова со спецслужбами России.

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Новости мира, Александр Петров, Великобритания, Дело Скрипалей, Руслан Боширов, Солсбери.
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