Дело Скрипалей: по номеру Петрова ответила приемная Минобороны
Новости мира: Журналисты ABC News и Independent позвонили по телефонному номеру Александру Петрову по данным документов ФМС.
Журналистам ABC News и Independent, позвонившим по телефонному номеру из документов ФМС на Александра Петрова, ответили, что это номер Минобороны РФ.
Об этом оба корреспондента сообщили в Twitter, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Медузу".
I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.
Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI
— Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.
Московский корреспондент ABC News Патрик Ривел написал, что позвонил по номеру телефону, который, как писала "Новая газета", может принадлежать Министерству обороны РФ.
"Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - отметил он.
В свою очередь московский корреспондент Independent Оливер Кэрролл сообщил, что позвонил по тому же номеру, и человек, взявший трубку, подтвердил, что это номер приемной Минобороны.
Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk
— Oliver Carroll (@olliecarroll) 15 сентября 2018 г.
Однако после вопроса, работал ли у них Петров, собеседник повесил трубку, рассказал Кэрролл.
Ранее британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.
14 сентября в совместном расследовании The Insider с исследовательским центром The Bellingcat говорилось, что расследователям удалось получить справку из Федеральной миграционной службы на подозреваемого Александра Петрова.
Расследователи Bellingcat заявили, что подтвердили связь подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова со спецслужбами России.