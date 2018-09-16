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Пятая часть населения Австрии имеет миграционное прошлое

Мигранты
06:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Каждый второй школьник в Вене родом из семьи мигрантов.

В 2017 году в Австрии проживали 1,97 млн человек с миграционным прошлым, что составляет более чем пятую часть (23%) населения страны.

Больше всего мигрантов в Вене, где каждый второй школьник в быту общается не на государственном немецком языке.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного "Интеграционного отчета" за 2018 год, который опубликован на сайте Федерального министерства Европы, миграции и иностранных дел Австрии.

"В 2017 году в Австрии проживали около 1,97 млн человек с миграционным прошлым, что на 28% больше, чем это было в 2010 году (1,54 млн). Таким образом, больше, чем пятая часть (23%) общей численности Австрии имеет миграционное прошлое", - говорится в отчете, который освещает общую ситуацию в стране в миграционной сфере.

Отмечается, что из этой цифры около 1,47 млн человек относятся к так называемому "первому поколению" - родились за границей и Австрии приехали. Остальные 500 тыс. человек с миграционным прошлым родились в Австрии от родителей с иностранным местом рождения (так называемое "второе поколение").

Большинство иммигрантов (83%) чувствуют себя в Австрии как дома, при чем "второе поколение" имеет сильнее чувство, чем "первое поколение". Около 85% приезжих воспринимают стиль жизни в Австрии, в то же время около 15% иммигрантов с ним или вообще не соглашаются, или не соглашаются. 

Согласно документу, с 1,1 млн австрийских учеников в 2016/2017 учебном году около 13% школьников имели иностранное гражданство.

"В 2016/2017 учебном году насчитывалось около 281 тыс. учеников, которые использовали как язык быта не немецкий, а другой язык (около 25% учащихся). При этом, в Вене не немецком языке в быту общались 51% учеников", - говорится в отчете.

Вместе с тем, документ свидетельствует о том, что количество просителей убежища в Австрии в 2017 году продолжала снижаться – в 2017 году было зафиксировано свыше 24,7 тыс. заявлений о предоставлении убежища (в 2016 г. - более 42 тыс., в 2015г. – 88 тыс.). Больше всего беженцев в 2017 году прибыло из Сирии, Афганистана, Пакистана, Нигерии и Ираке.

По общему количеству просителей убежища (24,7 тыс,) Австрия в 2017 году занимала среди стран-членов Евросоюза 8-е место. Если же сравнивать количеству заявлений о предоставлении убежища на 1 тыс. жителей, то здесь страна заняла 5-е место среди государств ЕС (впереди Греция, Кипр, Люксембург и Мальта).

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Новости мира, Австрия, Вена, Интеграционный отчет, Мигранты.
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