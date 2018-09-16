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В столице Бельгии произошла перестрелка, есть пострадавшие

Полиция Брюсселя
18:32 Сегодня Телеграф
Европейская Правда

Новости мира: В центре Брюсселя произошла перестрелка, в результате которой несколько человек пострадало.

Два человека получили ранения после стрельбы в центре Брюсселя. В перестрелке участвовали 5-6 человек, заявили в полиции.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой La Stampa.

Один человек получил ранения в ногу, а второе лицо травмировано осколками, заявила представительница отдела местной полиции Иксель Ильсия ван де Кеер.

Инцидент произошел возле бара The Switch, на улице де ла Круа де Фер. Злоумышленники скрылись на автомобиле. Полиция разыскивает подозреваемых.

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Новости мира, Бельгия, Брюссель, Перестрелка, Полиция, Полиция Брюсселя, Происшествие.
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