В столице Бельгии произошла перестрелка, есть пострадавшие

Два человека получили ранения после стрельбы в центре Брюсселя. В перестрелке участвовали 5-6 человек, заявили в полиции.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой La Stampa.

Один человек получил ранения в ногу, а второе лицо травмировано осколками, заявила представительница отдела местной полиции Иксель Ильсия ван де Кеер.

Инцидент произошел возле бара The Switch, на улице де ла Круа де Фер. Злоумышленники скрылись на автомобиле. Полиция разыскивает подозреваемых.