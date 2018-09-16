Меркель и Курц обсудили предстоящий саммит лидеров ЕС

На саммите в Зальцбурге 20 сентября главными темами будут Brexit и миграция.

"Обсуждаться будут две большие темы, которые нас занимают: Brexit, где мы все должны постараться снизить вероятность "жесткого Brexit", а также тема миграции", - рассказал Курц.

По второму вопросу стороны поддерживают предложения председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера относительно усиления миссии Frontex как количественно, так и с точки зрения расширения к 2020 ее мандата, чтобы она начала работать с транзитными странами, чтобы не дать людям подвергать свои жизни опасности, а контрабандистам – зарабатывать. В этом контексте австрийский канцлер напомнил о запланированном на декабрь саммите ЕС-Африка, на котором будут обсуждаться, в числе прочего, вопросы партнерства с Африканским континентом, усиления сотрудничества.

По мнению Меркель, неформальные саммиты являются очень полезной и хорошей возможность обменяться мнениями. Особенно это важно, по ее словам, в преддверии выборов в структуры ЕС.

Говоря о миграции, канцлер ФРГ заверила, что поддерживает пункты австрийского президентства в ЕС, в частности о защите внешних границ содружества.