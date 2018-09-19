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В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС США

ВМС США
08:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: facebook.com/USNavy

Новости мира: Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с "Гарри Трумэном" вошла в Средиземное море.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным ударным авианосцем "Гарри Трумэн" вошла в акваторию Средиземного моря, планируя начать там ряд операций, направленных на поддержку союзников.

Об этом сообщила пресс-служба американских ВМС.

"Операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке", - отмечается в сообщении.

Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько ракетных эсминцев.

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Командующий Шестым флотом США Лайза Франчетти отметила, что в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".

По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

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Новости мира, ВМС США, Гарри Трумэн, Средиземное море.
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