В Чехии обсуждают возможность упрощения получения гражданства

Если поправку к закону примут, претенденты на чешское гражданство смогут подать заявление и доказательства, в частности документ, подтверждающий потерю чешского или чехословацкого гражданства одного из родителей, или бабушек и дедушек.

Правительство Чехии рассмотрело поправку к закону "О гражданстве", которая бы позволила детям и внукам бывших чехословацких эмигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре.

Сейчас позицию сенаторов рассмотрит Палата депутатов Парламента Чешской Республики.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Чехии, сообщает Mukachevo.net. В частности эта поправка предусматривает, что потомки эмигрантов смогут получить свидетельство о гражданстве Чешской Республики.

Шесть лет назад изменения в законодательство уже рассматривались. Но нижняя Палата депутатов изъяла эту поправку из законопроекта.

Их аргумент заключался в том, что речь идет о гражданах, которые даже не владеют чешским языком и даже никогда не жили на территории Чехии. "С одной стороны, возможность двойного гражданства была принята с энтузиазмом.

С другой стороны (правительственные поправки к утвержденному законопроекту), часто разделяла семьи, где один ребенок родился с возможностью получения двойного гражданства и национальности, а второй ребенок родился после этой даты", - заявил на обсуждении поправки председатель Комиссии Сената по делам соотечественников Томаш Грулих (ODS - Гражданская демократическая партия).

По его словам, в основном речь идет о семьях, которые после коммунистического режима в 1948 году должны были оставить территорию бывшей Чехословакии. Если поправку к закону примут, претенденты на чешское гражданство смогут подать заявление и доказательства, в частности документ, подтверждающий потерю чешского или чехословацкого гражданства одного из родителей, или бабушек и дедушек. Однако закон исключает этот вариант, например, для граждан Словакии. Основная цель законопроекта - "наполнить страну свежими силами".

В частности? в правительстве Чехии давно думают и о возвращении земляков, которые уехали из страны после 1989 года. По статистике, 60% из 200 тысяч людей, которые покинули страну за это время, обладают высшим образованием и различными учеными степенями. А 70% из них - это люди в самом «продуктивном» возрасте, то есть от 25 до 45 лет.

Соответственно? заинтересует такая возможность и многих закарпатцев, ведь территория Закарпатья (под названием Подкарпатская Русь) находилась в составе Чехословакии с 1919 по 1938 годы.