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Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию

Реджеп Тайип Эрдоган
05:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Эрдоган заявил, что стремится улучшить отношения с Германией

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет улучшения политических и экономических связей с Германией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Эрдогана.

"Нашим приоритетом во время моего визита в ФРГ в этом месяце станет улучшение турецко-немецких политических, а также экономических отношений, которые переживали не лучший период в последнее время", - заявил Эрдоган.

Турецкий президент посетит Германию во время официального визита в этом месяце.

Напомним, накануне Эрдоган отбыл с визитом в США, где планирует выступить перед Генеральной ассамблеей ООН по поводу ситуации в Сирии.

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Новости мира, Германия, Официальный визит, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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