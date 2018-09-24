Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет улучшения политических и экономических связей с Германией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Эрдогана.

"Нашим приоритетом во время моего визита в ФРГ в этом месяце станет улучшение турецко-немецких политических, а также экономических отношений, которые переживали не лучший период в последнее время", - заявил Эрдоган.

Турецкий президент посетит Германию во время официального визита в этом месяце.

Напомним, накануне Эрдоган отбыл с визитом в США, где планирует выступить перед Генеральной ассамблеей ООН по поводу ситуации в Сирии.