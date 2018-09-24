Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4525504-erdogan-rasskazal-o-tselyah-svoego-vizita-v-germaniyu.html
Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Новости мира: Эрдоган заявил, что стремится улучшить отношения с Германией
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет улучшения политических и экономических связей с Германией.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Эрдогана.
"Нашим приоритетом во время моего визита в ФРГ в этом месяце станет улучшение турецко-немецких политических, а также экономических отношений, которые переживали не лучший период в последнее время", - заявил Эрдоган.
Турецкий президент посетит Германию во время официального визита в этом месяце.
Напомним, накануне Эрдоган отбыл с визитом в США, где планирует выступить перед Генеральной ассамблеей ООН по поводу ситуации в Сирии.
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