США и Грузия согласились продолжать совместное сдерживания агрессии РФ

Глава Пентагона Джеймс Меттис и министр обороны Грузии Леван Изория подтвердили готовность продолжать взаимодействие в сфере обороны, а также сдерживание вооруженной агрессии РФ в регионе при поддержке США.

Об этом заявил в среду спикер Пентагона Дана Уайт, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Стороны согласились продолжать сдерживание российской агрессии, а также поддерживать оборонные инициативы с целью развития долгосрочной готовности и совместимости с НАТО", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министр обороны Соединенных Штатов поблагодарил своего грузинского коллегу за "образцовые оборонные реформы", а также вклад Грузии в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Во время встречи глава Пентагона также подтвердил долгосрочные обязательства США в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, заметили в американском оборонном ведомстве.