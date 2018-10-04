Страны НАТО будут сотрудничать в сфере разработки морских беспилотников

Министры обороны 13 государств НАТО подписали декларацию о намерении сотрудничать в создании морских беспилотных систем. Как сообщила в среду вечером пресс-служба альянса, церемония подписания состоялась в штаб-квартире НАТО на полях министерской встречи, передает УНН.

"Эта декларация позволит странам НАТО использовать свои новейшие технологии во имя нашей безопасности на море", — цитирует пресс-служба замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер. Она также добавила, что "новейшие технологии позволяют НАТО удаленно контролировать машины или сделать их полностью автономными".

Свои подписи под декларацией о намерении создавать морские беспилотники поставили министры обороны Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и США. НАТО отмечает, что создание морских беспилотников — "это революционный рывок вперед в морской технологии". Они могут значительно повысить эффективность сил НАТО в таких сферах, как обнаружение подводных лодок или уничтожение морских мин.