Дуда рассказал, появится ли в Польше военная база США
Новости мира: Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что решение о размещении военной базы США в Польше на постоянной основе уже принято, остаются технические вопросы.
Решение о размещении американской военной базы на постоянной основе в Польше уже принято, осталось только решить технические вопросы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat News.
"Те, кто знает американскую внутреннюю политику, говорят: если ведутся настолько предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это значит, что, на самом деле, решение уже принято, остаются только технические вопросы", - подчеркнул Дуда.
Он заметил, что в вопросе создания американской базы в Польше необходимо различать два аспекта: принятие официального решения и фактическое создание базы.
Президент отметил, что создание инфраструктуры этой базы будет проходить больше года.
Дуда заметил, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и будет служить сдерживающим фактором для России.
"Я не помню, чтобы Россия когда-либо осмелилась атаковать страну, в которой есть американские военные", - подчеркнул Дуда.
В то же время, он добавил, что это не освобождает Польшу от ответственности по усилению собственной армии.
Как сообщалось, недавно во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп одобрил решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Тогда Дуда шутя заметил, что её можно было бы назвать "Форт Трамп".
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По состоянию на сегодняшний день на территории Польши дислоцируются свыше 3 тыс. американских военнослужащих, которые находятся там на ротационной основе. В частности, в рамках укрепленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) вблизи города Ожиш (северо-восток Польши) размещаются несколько сотен американских военнослужащих в составе боевой батальонной группы. Кроме того, в нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец) на западе Польши в рамках инициативы укрепления Европейского региона (European Reassurance Initiative - ERI) дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США. Дополнительно в Польше размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации, а в населенном пункте Редзикув на севере страны строится американская база - элемент системы ПРО системы Aegis Ashore.