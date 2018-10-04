Дуда рассказал, появится ли в Польше военная база США

Решение о размещении американской военной базы на постоянной основе в Польше уже принято, осталось только решить технические вопросы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat News.

"Те, кто знает американскую внутреннюю политику, говорят: если ведутся настолько предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это значит, что, на самом деле, решение уже принято, остаются только технические вопросы", - подчеркнул Дуда.

Он заметил, что в вопросе создания американской базы в Польше необходимо различать два аспекта: принятие официального решения и фактическое создание базы.

Президент отметил, что создание инфраструктуры этой базы будет проходить больше года.

Дуда заметил, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и будет служить сдерживающим фактором для России.

"Я не помню, чтобы Россия когда-либо осмелилась атаковать страну, в которой есть американские военные", - подчеркнул Дуда.

В то же время, он добавил, что это не освобождает Польшу от ответственности по усилению собственной армии.

Как сообщалось, недавно во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп одобрил решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Тогда Дуда шутя заметил, что её можно было бы назвать "Форт Трамп".

По состоянию на сегодняшний день на территории Польши дислоцируются свыше 3 тыс. американских военнослужащих, которые находятся там на ротационной основе. В частности, в рамках укрепленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) вблизи города Ожиш (северо-восток Польши) размещаются несколько сотен американских военнослужащих в составе боевой батальонной группы. Кроме того, в нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец) на западе Польши в рамках инициативы укрепления Европейского региона (European Reassurance Initiative - ERI) дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США. Дополнительно в Польше размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации, а в населенном пункте Редзикув на севере страны строится американская база - элемент системы ПРО системы Aegis Ashore.