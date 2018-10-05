Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4561882-v-belarusi-dorozhaet-alkogol.html
В Беларуси дорожает алкоголь
Новости мира: В целом за месяц уровень инфляции в Республике Беларусь составил 0,1%.
За месяц в Беларуси подорожали почти все алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, передает УНН.
Больше всего подорожало шампанское - на 1,3%. Также, поднялась в цене водка - почти на 1%, коньяк - на 1,1%, вино виноградное столовое - на 0,3%.
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При этом, незначительно, но подешевело пиво и вино виноградное крепленое - на 0,9% и на 0,2% соответственно.
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