В Беларуси дорожает алкоголь

За месяц в Беларуси подорожали почти все алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, передает УНН.

Больше всего подорожало шампанское - на 1,3%. Также, поднялась в цене водка - почти на 1%, коньяк - на 1,1%, вино виноградное столовое - на 0,3%.

При этом, незначительно, но подешевело пиво и вино виноградное крепленое - на 0,9% и на 0,2% соответственно.

Как сообщалось ранее, Фитосанитарные органы Индии приняли решение об открытии собственного рынка для украинских яблок