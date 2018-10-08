Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке МВФ

Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования Международным валютным фондом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы ряда политических партий страны о начале переговоров по заимствованиям по линии МВФ, сообщает агентство Anadolu.

"Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, основы национальной экономики здоровы, а макроэкономические показатели намного более позитивны, чем во многих развивающихся странах.