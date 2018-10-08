День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Япония готова принять Британию в Транстихоокеанское партнерство
Япония готова принять Британию в Транстихоокеанское партнерство
Новости: "Семейный" референдум в Румынии провалился
"Семейный" референдум в Румынии провалился
Новости: Нурмагомедов извинился за свое поведение
Нурмагомедов извинился за свое поведение
Новости: Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца

Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке МВФ

Реджеп Тайип Эрдоган
00:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Турция больше не будет брать кредиты у МВФ.

Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования Международным валютным фондом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы ряда политических партий страны о начале переговоров по заимствованиям по линии МВФ, сообщает агентство Anadolu.

"Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, основы национальной экономики здоровы, а макроэкономические показатели намного более позитивны, чем во многих развивающихся странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Кредиты, МВФ, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Бэнкси поделился видео подготовки к уничтожению своей картины на аукционе В Германии полиция осушает озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности Жители Германии поддержали идею запретить смартфоны в школах

Последние новости

Исчезновение журналиста в Турции: Эрдоган пообещал лично следить за расследованием Вероника Дидусенко требует извинений от Комитета конкурса "Мисс Украина" "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
Сегодня читают
01 Известный украинский певец отличился забавной выходкой на концерте
02 Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
03 Еще одна девушка заявила о насилии со стороны Роналду
04 "Семейный" референдум в Румынии провалился
05 "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
06 В Киеве изменят маршрут одного из троллейбусов
Новости сегодня
01:51 Необычный австралийский отель с дикими животными внутри (Фото)
01:34 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
01:25 Президент UFC - о выходке Нурмагомедова после боя против Макгрегора
01:23 Экс-госсекретарь США: Трамп во многом является подарком Путину
00:59 Квантовая механика может помочь с наращиванием объемов добычи нефти
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В оккупированном Антраците сгорел торговый центр
В оккупированном Антраците сгорел торговый центр
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Назван лучший учитель Украины
Назван лучший учитель Украины
Новости: Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь