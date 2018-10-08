Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4569051-erdogan-turtsiya-ne-nuzhdaetsya-v-podderzhke-mvf.html
Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке МВФ
Новости мира: Турция больше не будет брать кредиты у МВФ.
Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования Международным валютным фондом.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы ряда политических партий страны о начале переговоров по заимствованиям по линии МВФ, сообщает агентство Anadolu.
"Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ", - подчеркнул Эрдоган.
По его словам, основы национальной экономики здоровы, а макроэкономические показатели намного более позитивны, чем во многих развивающихся странах.
Телеграф