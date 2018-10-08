Стали известны подробности убийства журналистки в Болгарии

В министерстве внутренних дел Болгарии подтвердили, что журналистка Виктория Маринова перед убийством подверглась изнасилованию.

Об этом заявил министр Младен Маринов (не родственник журналистке), передает Украинская правда со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщил заместитель главы полиции Илиан Енчев, тело 30-летней женщины обнаружил местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. В нескольких метрах от тела были найдены вещи убитой журналистки. Неподалеку также был припаркован ее автомобиль.

Прокурор Георги Георгиев ранее заявил, что Маринова погибла в результате "комбинированной травмы головы и удушения". Также на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды.

Но тогда Георгиев отказался уточнять, есть ли признаки изнасилования, отметив, что следствие рассматривает несколько теорий - от случайного нападения до нападения, связанного с работой убитой.

Как сообщалось, в болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС - в октябре 2017 года на Мальте была убита журналистка Дафна Каруана Галисия, в феврале 2018-го в Словакии убили журналиста Яна Куцяка с невестой. Убийство журналиста в Словакии повлекло крупнейшие с 1989 года протесты и наконец - отставку правительства.