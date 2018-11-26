Испания восстановит свои претензии по Гибралтару после Brexit

Испания восстановит свои претензии относительно общего суверенитета над Гибралтаром после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.
"Мы собираемся урегулировать конфликт, который продолжается более 300 лет", - заявил он.
Глава испанского правительства добавил, что то же самое он сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая встретилась с 27 лидерами ЕС, чтобы согласовать соглашение о выходе страны из блока.
По словам Санчеса, позиция Испании в отношении Гибралтара, британской территории с 1713 г., стала более твердой после того, как в воскресенье было достигнуто договоренности относительно соглашения о Brexit, поскольку политика Испании фактически стала политикой ЕС.