Испания восстановит свои претензии по Гибралтару после Brexit

Новости мира: Испания снова заявит претензии на Гибралтар после выхода Британии из ЕС.

Испания восстановит свои претензии относительно общего суверенитета над Гибралтаром после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Мы собираемся урегулировать конфликт, который продолжается более 300 лет", - заявил он.

Глава испанского правительства добавил, что то же самое он сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая встретилась с 27 лидерами ЕС, чтобы согласовать соглашение о выходе страны из блока.

По словам Санчеса, позиция Испании в отношении Гибралтара, британской территории с 1713 г., стала более твердой после того, как в воскресенье было достигнуто договоренности относительно соглашения о Brexit, поскольку политика Испании фактически стала политикой ЕС.