В Словакии объявили о выдворении российского шпиона

Словакия выдворила из страны сотрудника российского посольства, обвиняемого в шпионаже.
Об этом заявил премьер Словакии Петер Пеллегрини, сообщает издание Aktuality.
Словакия решила пойти на этот шаг, получив соответствующую информацию от военной разведки.
"22 ноября дипломат посольства Российской Федерации в Словакии был объявлен персоной нон грата", - заявил Пеллегрини.
По его словам, россияне совершали действия, направленные против Словакии и НАТО и противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Сообщается, что российский дипломат покинул территорию Словакии через 48 часов после объявления персоной нон грата.