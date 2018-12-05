В Словакии объявили о выдворении российского шпиона

Новости мира: Словакия после сообщений от военной разведки выдворила российского дипломата за шпионаж.

Словакия выдворила из страны сотрудника российского посольства, обвиняемого в шпионаже.

Об этом заявил премьер Словакии Петер Пеллегрини, сообщает издание Aktuality.

Словакия решила пойти на этот шаг, получив соответствующую информацию от военной разведки.

"22 ноября дипломат посольства Российской Федерации в Словакии был объявлен персоной нон грата", - заявил Пеллегрини.

По его словам, россияне совершали действия, направленные против Словакии и НАТО и противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Сообщается, что российский дипломат покинул территорию Словакии через 48 часов после объявления персоной нон грата.