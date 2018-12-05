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В ЕС представили план борьбы с российскими "фейками" перед выборами

В ЕС представили план борьбы с российскими &quot;фейками&quot; перед выборами
17:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: В ЕС обнародовали план действий по отслеживанию активности РФ накануне выборов по распространению дезинформации.

В ЕС сегодня, 5 декабря, был представлен план действий по борьбе с источниками дезинформации накануне выборов.

Предложенный план предусматривает увеличение финансирования борьбы с фейковыми новостями в Интернете, создав для этого систему раннего предупреждения стран. Также его целью называют "побуждение медиа эффективнее бороться с дезинформации на фоне приближения выборов в следующем году".

Представленный план Еврокомисии еще будет вынесен на утверждение лидерами ЕС и будет являться частью борьбы с попытками Российской Федерации уничтожить западные демократии методами дезинформации, что приводит к вражде и раздору.

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Вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип убежден, что у ЕС имеются веские доказательства того, что Россия является основным источником дезинформации, которая является "частью российской военной доктрины и частью стратегии раскола и ослабления Запада".

Напомним, чешские спецслужбы считают, что за кибератаками на МИД республики в 2016 году стоят российские хакеры.

В Украине СБУ разоблачили участника сети Интернет-провокаторов, который по заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщения с целью посеять панику среди населения Украины после введения военного положения.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что Украина и европейские партнеры ищут методы противодействия российским "фейкам".

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ЕС, Еврокомиссия, РФ, Дезинформация, Андрус Ансип, Фейковые новости.
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