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В Германии больше не останется угольных шахт

В Германии больше не останется угольных шахт
13:39 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Pixabay

Новости мира: В Германии со следующей неделе закрывают последнюю угольную шахту, в правительстве назвали причины.

В Германии на следующей неделе должна быть закрыта последняя угольная шахта, что ознаменует конец некогда доминирующей отрасли.

Об этом пишет The Times.

Большая коалиция Ангелы Меркель в этом году объявила, что положит конец государственным субсидиям, из которых около 150 млрд евро потратили на поддержку работы шахт.

Это означает, что комплекс "Проспер-Ханиэль" возле города Боттроп в Рурском регионе закроется 21 декабря.

Рост добычи нефти и газа сделал многие шахты экономически невыгодными со времени их расцвета в 1950-х годах: добыча упала с 150 млн тонн в 1957 году до 21 млн в 2006 году.

Впрочем, шахта получит новую жизнь благодаря планам федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия превратить ее в гигантскую батарею, сберегающую избыток солнечной и ветровой энергии.

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Шахта будет работать как аккумулятор и сможет хранить энергию на 200 МВт, что достаточно для энергоснабжения более 400 тысяч домов.

Напомним, в Германии 20 тысяч шахтеров устроили акцию протеста в городе Берггейм, требуя защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

Германия все еще получает около десятой доли энергии от установок, сжигающих низкокачественный, но более доступный лигнит (бурый уголь).

Ранее сообщалось, в понедельник, 15 октября, на юго-западе Китая в шахте взорвался газ, пять человек погибло.

Сегодня в Германии проходила забастовка железнодорожников, из-за чего была прекращены пассажирские железнодорожные перевозки на большинстве направлений. 

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Германия, Уголь, Шахта, Добыча угля, Угольные шахты.
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