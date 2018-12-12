Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
Динамо попало в топ-20 культовых клубов мира
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках
День святого Андрея Первозванного 2018: красивые поздравления в стихах и открытках

Информацию об иностранных преступниках внесут в базу данных ЕС

Информацию об иностранных преступниках внесут в базу данных ЕС
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Европарламент и Евросовет поддержали идею создания централизованной базы данных с информацией об иностранных преступниках.

Европейский парламент и Европейский совет достигли политического согласия по предложению Еврокомиссии о создании централизованной базы данных в отношении уголовных преступлений, совершенных людьми, не являющимися гражданами стран ЕС или лицами без гражданства.

Обновленная база уголовных данных будет включена в уже созданную Европейскую информационную систему уголовного учета (ECRIS).

"Преступники не признают границ, поэтому наши правоохранительные органы должны получить возможность работать по всей Европе и эффективно выявлять и задерживать таких преступников. Новая система обмена уголовными данным сделает такой обмен информацией более быстрым и внесет в базу данных информацию о лицах из третьих стран. Это откроет доступ к дополнительным инструментов для полиции и судебной власти, поможет сделать Европу более безопасным местом", - заметила по этому поводу еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Мэй: Смена национального лидера Британии может остановить Brexit

Еврокомиссия представила это предложение как составляющую Европейской повестки дня по вопросам безопасности для усиления борьбы против терроризма и трансграничной преступности. Обновленная база данных будет включать в себя записи о привлечении конкретных лиц к ответственности, а также их биометрические данные (отпечатки пальцев).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, Евросовет, Вера Юрова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
03 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
04 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Суд по делу Гриба перенесли в связи с плохим самочувствием
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Украинцы смогут ездить по ID-картам в еще одну страну
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: как встречать и что надеть в год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь