Информацию об иностранных преступниках внесут в базу данных ЕС

Новости мира: Европарламент и Евросовет поддержали идею создания централизованной базы данных с информацией об иностранных преступниках.

Европейский парламент и Европейский совет достигли политического согласия по предложению Еврокомиссии о создании централизованной базы данных в отношении уголовных преступлений, совершенных людьми, не являющимися гражданами стран ЕС или лицами без гражданства.

Обновленная база уголовных данных будет включена в уже созданную Европейскую информационную систему уголовного учета (ECRIS).

"Преступники не признают границ, поэтому наши правоохранительные органы должны получить возможность работать по всей Европе и эффективно выявлять и задерживать таких преступников. Новая система обмена уголовными данным сделает такой обмен информацией более быстрым и внесет в базу данных информацию о лицах из третьих стран. Это откроет доступ к дополнительным инструментов для полиции и судебной власти, поможет сделать Европу более безопасным местом", - заметила по этому поводу еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Еврокомиссия представила это предложение как составляющую Европейской повестки дня по вопросам безопасности для усиления борьбы против терроризма и трансграничной преступности. Обновленная база данных будет включать в себя записи о привлечении конкретных лиц к ответственности, а также их биометрические данные (отпечатки пальцев).