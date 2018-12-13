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Европарламент осудил строительство Nord Stream 2

Европарламент осудил строительство Nord Stream 2
09:50 Сегодня Телеграф

Новости мира: Члены Европейского парламента осудили строительство газопровода "Nord Stream 2" в обход Украины и призвали к его отмене.

Члены Европарламента признали позитивный курс реформ в Украине, осудив агрессию России в Керченском проливе и строительство Nord Stream 2. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Парламент принял резолюцию 433 голосами, против - 105, 30 воздержались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, "поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности". Поэтому они призывают к его отмене.

Члены Европарламента похвалили Украину за сотрудничество в энергетическом секторе и достижениях в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, указывая на необходимость продолжения реформ, особенно на рынке газа и электроэнергии.

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Также, Европейский парламент призвал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море. Евродепутаты подчеркивают, что "не существует оправдания применению Россией такой военной силы против украинских судов".

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Строительство, Европарламент, Осуждение, Nord Stream-2, Члены.
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