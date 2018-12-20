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Страны-члены НАТО приняли годовой бюджет

Страны-члены НАТО приняли годовой бюджет
12:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Союзники по НАТО приняли бюджет на 2019 год, также все страны-члены делают вклад в этот бюджет.

Союзники по НАТО приняли гражданский и военный бюджеты этой организации на 2019 год. Сообщение об этом содержится на официальном сайте Альянса.

В частности, в сообщении говорится, что во время встречи Североатлантического совета, состоявшейся 18 декабря, союзники согласовали гражданский бюджет в объеме 250,5 млн евро (на 1.9% выше расходов 2018 года), и военный бюджет с показателем в 1, 375 млрд евро (увеличение на 7,2% по сравнению с предыдущим годом).

Все страны-члены делают вклад в этот бюджет, исходя из согласованной формулы распределения финансовой нагрузки на основе объема ВНП каждой из стран.

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"Мир вокруг нас меняется, и НАТО адаптируется к этому. Союзники делают инвестиции в НАТО для того, чтобы ответить на вызовы нашего времени, включая гибридные угрозы, более агрессивную Россию, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. НАТО полна решимости и подтверждает, что мы продолжаем предоставлять безопасность нашим народам путем, который является эффективным и финансово ответственным", - отметил в этой связи Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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НАТО, Североатлантический альянс, Бюджет НАТО.
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