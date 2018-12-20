Названа дата, когда парламент Британии возобновит дебаты по Brexit

Новости мира: Парламент Великобритании со среды, 9 января 2019 года, возобновит дебаты по Brexit-соглашению, конкретная дата по голосованию пока неизвестна.

Палата представителей Великобритании 9 января возобновит дебаты по соглашению о выходе страны из ЕС. Об этом в четверг заявила лидер Консервативной партии в британском парламенте Андреа Ледсом, сообщает Reuters.

"Британский парламент возобновит дебаты по Brexit-соглашению, о которых договорилась (премьер-министр - прим. ред.) Тереза Мэй с Брюсселем, 9 января", - говорится в сообщении.

По словам Лэдсом, парламентарии смогут подискутировать 9 и 10 января, а также 11 января, если потребуется. В то же время, она не назвала конкретной даты голосования по Brexit-соглашению в парламенте. Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что само голосование по соглашению состоится в течение недели, которая начнется 14 января.

Как известно, парламент Великобритании так и не провел голосования по достигнутому правительством Терезы Мэй соглашению с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Голосование должно было состояться 11 декабря, но глава правительства, не уверенная в его результатах, перенесла эту процедуру. Новое голосование состоится не ранее 7 января 2019. Официальной датой Brexit является 29 марта 2019.