В Румынии вспоминали жертв антикоммунистической революции

Новости мира: В субботу, 22 декабря, в крупных городах Румынии прошли "Мариши памяти", посвященные жертвам антикоммунистического восстания в декабре 1989 года.

В Бухаресте, Сибиу, Клуже и других крупных городах Румынии прошли "Марши памяти", участники которых вспоминают жертв антикоммунистического восстания в декабре 1989 года.

"Мы собрались сегодня в центре Бухареста, чтобы вспомнить о тех, кто погиб и пострадал во время революции 1989 года, в результате которой погиб коммунистический режим в Румынии. Мы все боролись тогда за свободу и демократию, а не за то, чтобы спустя почти 30 лет к власти в стране снова пришли воры и коррупционеры", - отметил один из участников акции.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Долой коммунизм", "Мы не зря проливали свою кровь в 1989 году", "Свободу", "Долой коррупционеров".

Как известно, 22 декабря 1989 года в Румынии вспыхнуло антикоммунистическое восстание, в результате которого был свергнут последний коммунистический диктатор в Европе Николае Чаушеску. Через несколько дней Чаушеску и его жена Елена были приговорены военным трибуналом к расстрелу. В тот же день приговор был исполнен.

Напомним, Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц встретился в пятницу в Бухаресте с президентом и премьером Румынии с целью символичной передачи председательства в Совете ЕС, которое продлится в первом полугодии 2019 года. 12 октября президент Румынии заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января. Он считает социал-демократическое правительство Виорики Дэнчилэ некомпетентным и выступил с требованием его отставки.