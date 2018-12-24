Протесты в Сербии: Тысячи людей вышли на улицы против политики президента страны

Новости мира: В Белграде тысячи сербов протестуют против политики Вучича.

Тысячи граждан Сербии третьи выходные подряд протестуют против политики президента Александра Вучича.

Об этом сообщает Укринформ.

Манифестанты носят с собой плакаты с надписью "Один из пяти миллионов" в ответ на прозвучавшее ранее заявление Александра Вучича о том, что он не выполнит требования протестующих, даже если на улицы Белграда выйдут пять миллионов сербов.

Первая акция протеста против президента прошла в конце ноября после того, как на юге Сербии был избит один из представителей сербской оппозиции.

Протестующие также обвиняют президента в провале социальной политики, репрессиях против политических оппонентов и стремлении контролировать СМИ.