В Чехии планируют создать электронный каталог мест украинской памяти

Новости мира: Посольство Украины в Чехии планирует начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории ЧР.

Посольство Украины в Чехии намерено начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории республики. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Планируем ... начать работу над созданием электронного каталога мест украинской памяти на территории ЧР", — отметил дипломат.

По этому поводу Перебийнис призвал украинцев изо всех уголков Чехии помочь посольству в поиске захоронений украинцев.

"Если вы нашли такую могилу или памятник, особенно в регионах, пожалуйста, сфотографируйте ее, опишите точное место ее расположения и вышлите эту информацию нам любым удобным для вас способом", — подчеркнул он.