Меркель выразила надежду на то, что Турция проявит сдержанность

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Турция проявит сдержанность после вывода американских войск из Сирии. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора в воскресенье президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы правительства ФРГ .
"Канцлер высоко оценила роль Турции, особенно в принятии сирийских беженцев, и выразила надежду, что Турция отреагирует со сдержанностью и ответственностью на объявленное вывода американских войск из Сирии", - говорится в пресс-релизе.
Ситуация в Сирии была в центре беседы. Оба лидера подчеркнули важность политического процесса под эгидой Организации Объединенных Наций для урегулирования конфликта. Они признали, что хотя совместными усилиями удалось вытеснить ИГИЛ, террористическая организация, как и ранее, остается значительной угрозой, требующей дальнейшего внимания.