Меркель выразила надежду на то, что Турция проявит сдержанность

Новости мира: Канцлер Германии надеется на сдержанность Турции после вывода американских войск из Сирии.

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Турция проявит сдержанность после вывода американских войск из Сирии. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора в воскресенье президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы правительства ФРГ .

"Канцлер высоко оценила роль Турции, особенно в принятии сирийских беженцев, и выразила надежду, что Турция отреагирует со сдержанностью и ответственностью на объявленное вывода американских войск из Сирии", - говорится в пресс-релизе.

Ситуация в Сирии была в центре беседы. Оба лидера подчеркнули важность политического процесса под эгидой Организации Объединенных Наций для урегулирования конфликта. Они признали, что хотя совместными усилиями удалось вытеснить ИГИЛ, террористическая организация, как и ранее, остается значительной угрозой, требующей дальнейшего внимания.