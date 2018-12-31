В доме жителя Германии обнаружили почти тонну фейерверков и петард

Новости мира: В Германии мужчина держал дома 850 килограммов фейерверков и петард.

Полиция Гамбурга конфисковала у 23-летнего жителя почти тонну фейерверков и петард.

Об этом сообщает Spiegel.

"Гамбургская полиция конфисковала сотни килограммов петард из квартиры 23-летнего мужчину. Чиновники вынесли около 850 кг петард и ракет из жилых комнат, подвала и двух фургонов этого человека, - говорится в сообщении.

Ведется следствие. Против молодого человека выдвинуты обвинения в незаконном хранении взрывчатки.

По прогнозам, ожидается, что немцы потратят 137 миллионов евро этого года на ракеты и петарды.

Как сообщалось, в Германии согласно проведенным накануне праздников опросу общественного мнения, около 60 процентов респондентов выступают за запрет запуска петард в густонаселенных районах городов; 41 процент считает это "безусловно уместным. Использование пиротехники создает не только угрозу здоровью, но и серьезно загрязняет воздух. В некоторых городах ФРГ, в частности, Дортмунде, Ганновере и Брауншвейге, в этом году фейерверки уже запрещено.