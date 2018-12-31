Грузию всколыхнуло землетрясение

Новости мира: На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в воскресенье в Грузии в регионе Кахетия (Восток страны), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга страны.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:40 (11:40 по Киеву) в 26 км к востоку от города Дедоплисцкаро, близ села Архилоскало.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, на острове Минданао к юго-востоку от Филиппин произошло мощное землетрясение, существует угроза цунами для частей Тихого океана.