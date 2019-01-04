Сегодня отмечается Всемирный день азбуки Брайля

Новости мира: Сегодня ООН впервые отмечает день шрифта Брайля, который используется слепыми и слабовидящими людьми для чтения книг.

Согласно постановлению Генассамблеи ООН, 4 января признано Всемирным днем азбуки Брайля.

Об этом сообщается на сайте ООН.

"В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН постановила, что ежегодно с 2019 года 4 января будет отмечаться Всемирный день азбуки Брайля в целях повышения осведомленности о значении азбуки для реализации прав человека слепых и слабовидящих людей. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 10 миллионов слепых. Еще примерно 130 миллионов человек имеют очень слабое зрение", - сообщает организация.

Справка: Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в возрасте трёх лет поранился в мастерской отца шорным ножом; из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение.