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Сегодня отмечается Всемирный день азбуки Брайля

Сегодня отмечается Всемирный день азбуки Брайля
17:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Сегодня ООН впервые отмечает день шрифта Брайля, который используется слепыми и слабовидящими людьми для чтения книг.

Согласно постановлению Генассамблеи ООН, 4 января признано Всемирным днем азбуки Брайля. 

Об этом сообщается на сайте ООН. 

"В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН постановила, что ежегодно с 2019 года 4 января будет отмечаться Всемирный день азбуки Брайля в целях повышения осведомленности о значении азбуки для реализации прав человека слепых и слабовидящих людей. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 10 миллионов слепых. Еще примерно 130 миллионов человек имеют очень слабое зрение",  - сообщает организация. 

Справка: Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в возрасте трёх лет поранился в мастерской отца шорным ножом; из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение. 

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ООН, Генассамблея ООН, Шрифт Брайля, Всемирный день азбуки Брайля.
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