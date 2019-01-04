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СМИ: В Швеции расследуют случай возможного заражения Эболой

СМИ: В Швеции расследуют случай возможного заражения Эболой
22:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Швеции подозревают случай заболевания Эболой.

В одном из шведских госпиталей расследуют случай вероятного заболевания пациента Эболой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление главного медика региона Уппсала.

"Мужчина был в Бурунди в течение 3 недель и вернулся в Швецию 3 недели назад. Он посещал преимущественно урбанизированные районы этой африканской страны, где Эбола не особо распространена, насколько нам известно. Однако у пациента проявляются потенциальные симптомы данного вируса, в частности рвота кровью", - говорится в сообщении.

Однако ныне это только предположение. Ожидаются результаты анализов. Также проверяются все медицинские работники, контактировавшие с пациентом.

Как известно, вирус Эбола, неоднократно вспыхивал в Африке, унес жизни около половины из тех, кто его подхватывал. Но в Европе случаи этого заболевания чрезвычайно редки: они фиксировались только один раз в 2015 году в Италии, в 2014 году в Испании и в том же году в Великобритании. И были связаны с наплывом мигрантов из Африки.

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Швеция, Эбола, Вирус, Уппсала.
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