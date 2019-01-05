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Оппозиция в Сербии инициирует протесты против президента

Оппозиция в Сербии инициирует протесты против президента
20:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: По Сербии распространяются акции протеста против действующего президента Александра Вучича.

Массовые акции протеста проходят в субботу в Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде и других крупных городах Сербии.

Об этом сообщают сербские СМИ.

«Сербия просыпается и меняется, и никто не сможет остановить этот процесс. Мы обязаны бороться за верховенство закона, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют от нас Сербию», - говорится в обращении оппозиционных сил.

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Акции протеста начались перед зданием философского факультета Белградского университета и на площади перед торговым центром в городе Крагуевац.

Подчеркивается также, что на этот раз протестные манифестации против президента Сербии Александра Вучича проходят и в городах Ниш и Нови-Сад.

Акции протеста в Сербии начались после того, как в одном из маленьких городов в Сербии избили представителя оппозиции.

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Сербия, Акции протеста, Белград, Президент Сербии.
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