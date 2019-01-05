Оппозиция в Сербии инициирует протесты против президента

Массовые акции протеста проходят в субботу в Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде и других крупных городах Сербии.
Об этом сообщают сербские СМИ.
«Сербия просыпается и меняется, и никто не сможет остановить этот процесс. Мы обязаны бороться за верховенство закона, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют от нас Сербию», - говорится в обращении оппозиционных сил.
Акции протеста начались перед зданием философского факультета Белградского университета и на площади перед торговым центром в городе Крагуевац.
Подчеркивается также, что на этот раз протестные манифестации против президента Сербии Александра Вучича проходят и в городах Ниш и Нови-Сад.
Акции протеста в Сербии начались после того, как в одном из маленьких городов в Сербии избили представителя оппозиции.