Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Украинская церковь имеет исключительно духовное родство с Константинополем
Украинская церковь имеет исключительно духовное родство с Константинополем
УПЦ (МП) о Томосе: такие события становились позором для церковной истории
УПЦ (МП): такие события становились позором для церковной истории
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник
Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник

Поезд в Австрии, врезавшись в дерево, повредил контактную сеть

Поезд в Австрии, врезавшись в дерево, повредил контактную сеть
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Пассажирский поезд из Австрии не доехал до Цюриха из-за поваленного дерево.

Около 300 пассажиров не смогли в воскресенье добраться из австрийского Граца в швейцарского Цюриха после того, как из-за ненастья на пути упало дерево, заблокировав движение поезда.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати" (АРА).

"Около 300 пассажиров рано утром в воскресенье просидели около 4 часов в ночном экспрессе OBB в городке Леоганг в Пинцгау. Дерево упало на воздушный контактный провод, и поезд врезался в препятствие. Все пассажиры в результате инцидента остались невредимыми", - говорится в сообщении.

В Австрии в 2018 году зафиксировано рекордно низкое количество смертельных ДТП

Происшествие произошло около 5 часов утра. Поезд сообщением Грац-Цюрих врезался в поваленное дерево, протянул его, тем самым сорвав около 100 метров контактного провода. Обесточенный поезд в дальнейшем был отбуксирован работниками железной дороги обратно на станцию Заальфельден, куда он прибыл в 9 часов утра. Ожидается, что пассажиры смогут продолжить свою поездку в воскресенье после обеда после ремонта пути.

Как сообщалось, в Австрию пришли сильные ветры и снегопады. Особенно в горной местности на западе страны существует большая лавинная опасность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поезд, Австрия, Железная дорога, Швейцария, Цюрих.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках
03 Google посвятил дудл: новогодние праздники 2019
04 Рождество Христово 2019: прикольные современные колядки на любой вкус
05 Оригинальные поздравления с Рождеством Христовым для родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос
Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле (Фото)
Исторические кадры церемонии передачи Томоса в Стамбуле
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Погода на Сочельник и Рождество: к чему готовится украинцам
Рождественский сочельник 2019: самые красивые и яркие поздравления с праздником
Рождественский сочельник 2019: самые красивые и яркие поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь