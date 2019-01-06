Поезд в Австрии, врезавшись в дерево, повредил контактную сеть

Новости мира: Пассажирский поезд из Австрии не доехал до Цюриха из-за поваленного дерево.

Около 300 пассажиров не смогли в воскресенье добраться из австрийского Граца в швейцарского Цюриха после того, как из-за ненастья на пути упало дерево, заблокировав движение поезда.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати" (АРА).

"Около 300 пассажиров рано утром в воскресенье просидели около 4 часов в ночном экспрессе OBB в городке Леоганг в Пинцгау. Дерево упало на воздушный контактный провод, и поезд врезался в препятствие. Все пассажиры в результате инцидента остались невредимыми", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло около 5 часов утра. Поезд сообщением Грац-Цюрих врезался в поваленное дерево, протянул его, тем самым сорвав около 100 метров контактного провода. Обесточенный поезд в дальнейшем был отбуксирован работниками железной дороги обратно на станцию Заальфельден, куда он прибыл в 9 часов утра. Ожидается, что пассажиры смогут продолжить свою поездку в воскресенье после обеда после ремонта пути.

Как сообщалось, в Австрию пришли сильные ветры и снегопады. Особенно в горной местности на западе страны существует большая лавинная опасность.