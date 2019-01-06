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На глубине 8 км в Грузии произошло землетрясение

На глубине 8 км в Грузии произошло землетрясение
17:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира: Сегодня в Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на юго-западе Грузии в воскресенье.

Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в районе села Чкакоура Чохатаурского района (край Гурия).

По информации центра, землетрясение было зафиксировано в 16:35 по тбилисскому времени (14:35 по Киеву), очаг залегал на глубине 8 километров.

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О каких-либо разрушениях или повреждениях зданий, произошедших в населенных пунктах в результате подземного толчка, не сообщается.

Напомним, 31 декабря на востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2.

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Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга Грузии.
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