На глубине 8 км в Грузии произошло землетрясение

Новости мира: Сегодня в Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на юго-западе Грузии в воскресенье.

Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в районе села Чкакоура Чохатаурского района (край Гурия).

По информации центра, землетрясение было зафиксировано в 16:35 по тбилисскому времени (14:35 по Киеву), очаг залегал на глубине 8 километров.

О каких-либо разрушениях или повреждениях зданий, произошедших в населенных пунктах в результате подземного толчка, не сообщается.

Напомним, 31 декабря на востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2.