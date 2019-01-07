Морская служба Испании "выловила" из Средиземного моря более 500 мигрантов

Новости мира: В Средиземном море за выходные спасли более 500 мигрантов.

Морская служба спасения Испании за выходные спасла 549 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море.

Об этом сообщает АР.

"Морская служба спасения Испании сообщает о спасении 549 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море", - говорится в сообщении.

Корабль службы спасения в водах к востоку от Гибралтарского пролива в субботу перехватил шесть небольших контрабандных катеров, перевозивших в общей сложности 350 мигрантов. В воскресенье еще 199 мигрантов вытащили из пяти других лодок.

Как отмечает издание, по оценкам агентства ООН по делам беженцев, в 2018 году при пересечении Средиземного моря погибли 2 262 мигранта.